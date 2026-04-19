Esenyurt’ta evde yapılan ilaçlama faciaya dönüştü: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi 1891. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile, evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı. Dün sabah saatlerinde evdeki 7 kişi rahatsızlandı. Rahatsızlanan aile üyeleri İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Esenyurt'ta zehirlenme şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı | Video