Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta evde yapılan ilaçlama faciaya dönüştü: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 19.04.2026 09:12

Esenyurt’ta evde kendi imkanlarıyla ilaçlama yapan aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası AFAD ve itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA
  • ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi 1891. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile, evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı. Dün sabah saatlerinde evdeki 7 kişi rahatsızlandı. Rahatsızlanan aile üyeleri İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Esenyurt'ta zehirlenme şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı | Video

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA