Esenyurt’ta feci kaza: Makas atarak dehşet saçtı! Gökmen’i hayattan kopardı...

Giriş Tarihi: 27.02.2026 10:42

Esenyurt D-100 Karayolu'nda iddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden motosikletli Gökmen Değirmenci'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi D-100 Yanyol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Gökmen Değirmenci idaresindeki motosiklete, ardından bariyerlere çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Değirmenci'nin cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

