Esenyurt’ta feci kaza: Makas atarak dehşet saçtı! Gökmen’i hayattan kopardı...

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Değirmenci'nin cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.