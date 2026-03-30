Esenyurt’ta feci olay: Yol verme tartışmasında kan aktı! 1 ölü

Giriş Tarihi: 30.03.2026 10:06 Son Güncelleme: 30.03.2026 10:07

İstanbul Esenyurt’ta iki sürücü arasında sabah saatlerinde trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA
Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan bir sürücü ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

