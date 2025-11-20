Esenyurt’ta işten gelen anne oğlunu hareketsiz buldu: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Olay, saat 19.15 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten eve gelen anne Ayten Yılgın, eve girdiğinde 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı yerde baygın halde bulununca yardım istedi. Çığlıkları duyan komşular durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından çocuğu Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Eren Yılgın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren anne, hemşireler tarafından iğneyle sakinleştirildi. 13 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"EN SON YEMEK SİPARİŞ ETTİĞİ SÖYLENİYOR"



Komşu Kerim Köse, "Annesi ve babası çalışıyor. Çocuk evde tek başınaymış. Annesi eve girince koridorda çocuğu baygın buluyor sonrasında sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Hastaneye götürmüşler ancak çocuğun öldüğü haberi geldi. En son lokantadan yemek sipariş ettiği söyleniyor" diye konuştu.