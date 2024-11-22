Esenyurt’ta kaçak moloz dökümüne geçit yok!

Esenyurt Belediyesi, çevre kirliliği yaratıp insan sağlığı için büyük tehlike oluşturan kayıt dışı moloz dökümüne karşı sıkı bir çalışma başlattı. Zabıta ekipleri moloz dökülen alanlarda tespit çalışması yaparak iş araçlarını mühürlüyor. Moloz atıklarının bulunduğu araziler, izinsiz döküm yapan firmalara temizletilirken, kişilere de cezai işlem uygulanıyor. İlçenin her noktasında aralıksız olarak denetimlerini sürdüren ekipler, kaçak moloz dökümü yapılmasına izin vermiyor.

ARAÇLAR MÜHÜRLENDİ, ATIKLAR FİRMAYA TEMİZLETTİRİLDİ!

Kaçak moloz dökümüyle mücadele konusunda kararlılığını ortaya koyan zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetlere de anında dönüş yapıyor. Ekipler, İGDAŞ'ın kazı işlerini yapan bir firmanın Balıkyolu Mahallesi, 456. Sokak'ta bulunan boş araziyi kaçak depolama alanı olarak kullandığını tespit etti. Moloz dökümü yaparken yakalanan araçlar mühürlenerek, 50 bin Türk lirası cezai işlem uygulandı ve Zabıta Müdürlüğünün otoparkına çekildi. İlçede kaçak dökümün önüne geçilmesi ve molozların oluşturduğu kirliliğin giderilmesi için seferber olan ekipler, boş arazideki moloz atıklarını ise firmaya temizletti.

"ESENYURT'UN HER NOKTASINDA TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Atıkların insan sağlığı açısından büyük tehlike yarattığına dikkat çeken Zabıta Amiri Ergün Düz, "İlçemizdeki hafriyat ve kazı çalışmaları sırasında izinsiz moloz dökümüyle ilgili tespitlerimiz oldu. Araçları, kaçak döküm yaptığı için mühürledik, firmaya molozları temizlettik. Atıklarla mücadele konusunda ilçenin her noktasında teyakkuz halindeyiz" diyerek moloz atıklarıyla ilgili izin işlemlerinde belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne başvuru yapılması gerektiğini belirtti.