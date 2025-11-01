Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta kız meselesi cinayetle bitti!
Giriş Tarihi: 1.11.2025 09:58

Esenyurt'ta kız meselesi cinayetle bitti!

İstanbul Esenyurt’ta kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki Ahmed A. hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlatırken kaçan şüpheli aranıyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta kız meselesi cinayetle bitti!

Olay, 20:30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Suriye uyruklu Ahmed A. (17) kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ahmed A. göğsünden bıçaklandı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken Ahmed A. yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olaya karışan bıçak olay yerinde bulundu ve kavganın kız meselesi yüzünden başladığı ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Ahmed A. göğsünden aldığı yara sonucu hayatını kaybederken. Firar eden şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta kız meselesi cinayetle bitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz