Esenyurt’ta makas atan sürücüye rekor ceza: Ehliyetine el konuldu!

SÜRÜCÜYE 96 BİN TL CEZA UYGULANDI

Araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "saygısızca araç kullanmak", "makas atmak" ve "yakın takip" maddelerinden toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, araç da 60 gün trafikten men edildi. Sürücü Ş.T., hakkında adli işlem yapılması amacıyla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Öte yandan, sürücünün makas attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

