Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta market çalışanı ile müşteri kavga etti: Ortalık savaş alanına döndü
Giriş Tarihi: 15.1.2023 22:44

Esenyurt’ta market çalışanı ile müşteri kavga etti: Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt’ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken polis ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

İHA
Esenyurt’ta market çalışanı ile müşteri kavga etti: Ortalık savaş alanına döndü

Olay, Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1157 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Kadının kavga ettiğini duyan yakınları da markete gelerek kavgaya müdahil oldu. Kadının yakınları market önünde toplandı. İhbar üzerine olay yerine devriye ekipleriyle birlikte çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalık ve öfkeli grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Esenyurt’ta market çalışanı ile müşteri kavga etti: Ortalık savaş alanına döndü
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