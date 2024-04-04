Esenyurt’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki kaldırımda iki motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada Tugay Atasoy'un (29) yaşamını yitirdiğini belirledi. Üç yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazada motosikletten düşen Atasoy'a beton mikserinin çarpıp çarpmadığını araştıran polis ekipleri, şoförü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Atasoy'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öte yandan, polisin kaza yerinden kaçırılan bir motosikleti arama çalışmaları sürüyor.