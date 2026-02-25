Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta parkta koca dehşeti: Önce eşini sonra kendini vurdu!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 21:30

Esenyurt’ta parkta koca dehşeti: Önce eşini sonra kendini vurdu!

Esenyurt'ta parka gelen Savaş S., ile eşi Sibel S., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Savaş S., silahla eşini yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan ikili hastaneye kaldırılırken, saldırgan eşin 2 suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

DHA Yaşam
Esenyurt’ta parkta koca dehşeti: Önce eşini sonra kendini vurdu!
  • ABONE OL

Olay, Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parka gelen Savaş S. ile Sibel S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Savaş S. belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.(50)'yi yaraladı, ardından kendini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Sibel S. ve Savaş S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ağır yaralanan Sibel S. ve Savaş S.'ye ilk müdahale anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 adet boş kovan ve silah buldu. Öte yandan eşini vuran Savaş S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta parkta koca dehşeti: Önce eşini sonra kendini vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz