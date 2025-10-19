Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 Ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 19.10.2025 09:24

Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 Ölü, 3 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüyen 4 arkadaş, yanlarına yanaşan otomobilde bulunan şahsıların silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Diyar E. (19) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Semih KARA Semih KARA
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 Ölü, 3 yaralı

Olay, dün akşam saat 20.00 sularında İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Diyar E., U.G. (21), T.Ö. (19), E.Ö.(19) isimli 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile yanaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırıda ağır yaralanan Diyar E. ile U.G., T.Ö., E.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Diyar E. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 Ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz