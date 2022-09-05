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Giriş Tarihi: 5.9.2022 09:33 Son Güncelleme: 5.9.2022 09:56

Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet: Tekme, yumruk... Dehşet anları kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp etti. çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Esenyurt’ta sokak ortasında kadına şiddet: Tekme, yumruk... Dehşet anları kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adam, ayrılmak üzere olduğu eşine sokak ortasında şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADINA SOKAK ORTASINDA VURMAYA BAŞLADI

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya devam eden adam bir süre sonra aracına binerek gitmek istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eline aldığı sopayla kadına vurmaya çalışan adama çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, şahsın eşine tekme ve yumruklar savurduğu ve bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet: Tekme, yumruk... Dehşet anları kamerada
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