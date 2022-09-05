Esenyurt’ta sokak ortasında kadına şiddet: Tekme, yumruk... Dehşet anları kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adam, ayrılmak üzere olduğu eşine sokak ortasında şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADINA SOKAK ORTASINDA VURMAYA BAŞLADI

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı.