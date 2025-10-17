Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 3 Şüpheli suçüstü yakalandı

Esenyurt Akburgaz Mahallesi'nde belirlenen bir adreste uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapıldığı tespit edildi. Narkotik ekiplerinin düzenlediği baskında G.A., A.G. ve B.Ö. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Adres ve çevresinde yapılan aramalarda 108 gram bonzai, iki cep telefonu ve 19 bin 55 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G. ve B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, G.A. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.