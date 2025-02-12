Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu! 5 kilogram uyuşturucu yakalandı: 3 şüpheli gözaltına alındı

Esenyurt Asayiş Büro Büro Narkotim ekipleri dün sabah saatlerinde bir vatandaşın ihbarı üzerine uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Esenyurt'a bağlı Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonlarda M.K., R.Y. ve E.E. gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yaptıkları operasyonda yaklaşık 5 kilogram ağırlığında eroin ve metamfetamin, suçtan elde edildiği düşünülen 28 Bin TL para, bir ruhsatsız tabanca, 121 fişek, 4 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, 3 adet telefon ve bir adet uyuşturucu yapımında kullanılan uyuşturucu öğütücü ele geçirdi.