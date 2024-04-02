Eşi hakkında dedikodu yapan kişiyi parkta öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki parkta 1 Nisan akşam saatlerinde servis şoförlüğü yapan İlker Sever eşi S.P.S. hakkında dedikodu yapan tanıdığı Cihan Akın Güler ile parkta buluştu. Eşi hakkında niye dedikodu yaptığını sorması üzerine aralarında tartışma çıktı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlker Sever, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile Cihan Akın Güler'e 5 el ateş etti. Sırtından vurulan Güler, kanlar içinde yere yığılırken cinayet zanlısı İlker Sever suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan Akın Güler kap masajı yaparak Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak duran kalbi çalıştırılamadı.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Korkunç olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldıranı yakalamak için çalışma başlattı. Kaçtığı aracın plakası belirlendi. Kısa sürede saldırganın Kepez ormanlık olanda olduğu belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri İlker Sever'i ormanlık alanda yakalandı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti namus için işlediğini söyledi. Silahı ise olay yenin yakınında bulunan Çırnık Köprüsü'nden Düden Çayına attığını söyledi. İlker Sever emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adlı makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.