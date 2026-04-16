Eşi ve annesini darp etti: KADES ihbarına gelen polisle çatışmaya girdi, vurularak yakalandı!

Olay, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak üzerinde meydana geldi. Tuncay E. (41) isimli şahsın eşi, maruz kaldığı şiddet üzerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulundu. İhbarın sisteme düşmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.





EŞİNİ VE ANNESİNİ DARP ETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede 41 yaşındaki Tuncay E.'nin hem eşini hem de annesini darp ettiğini tespit etti. Polis ekipleri şahsı gözaltına almak isterken, Tuncay E. elindeki tüfeği ekiplere teşhir ederek silahla hamlede bulundu.

ÖZEL HAREKAT UNSURLARI SEVK EDİLDİ

Şahsın silahlı mukavemet göstermesi ve teslim olmaması üzerine olay yerine takviye kuvvetler ve Özel Harekat polisleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Güvenlik çemberi oluşturan ekipler, şahsı ikna etmek için uzun süre uğraş verdi.





UYARILARA RAĞMEN POLİSE DOĞRU ATEŞ EDEREK KOŞTU

Bahçe içerisinde elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş açan Tuncay E., bir süre sonra güvenlik çemberini aşmaya çalıştı. Bu sırada mahallede duyulan silah sesleriyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Elindeki silahı doğrudan polis ekiplerine doğrultan ve ekiplerin üzerine doğru koşmaya başlayan şahıs, tüm "teslim ol" uyarılarını karşılıksız bıraktı. Polisle 3 sokak boyunca çatışan şahsın doğrudan can güvenliğini tehdit eden saldırı hamlesi üzerine, emniyet güçleri silahlı müdahalede bulunarak Tuncay E.'yi etkisiz hale getirdi.

Meydana gelen çatışmada, bölgede bulunan bazı araç ve evlere kurşun isabet etti. Vurularak etkisiz hale getirilen yaralı şahıs, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı. Şahsın hastanedeki tedavisi devam ederken, jandarma ve polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.