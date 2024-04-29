Esila, 5.5 yıl beklediği yeni kalbine kavuştu

Anakara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle 5.5 yıldır aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi'ye (16), uygun donör bulunması üzerine dün sabah kalp nakli yapıldı. Rize'de oturan Tüfekçi ailesinin çocukları Esila, kalp yetmezliği teşhisiyle 2018 yılında Ankara'ya getirildi. Bu süreçte zaman zaman hastanede tedavi gördü. Ancak hastalığı ilerleyince de 11 ay önce yatarak tedavi görmeye başladı. Durumu ağırlaşınca 2 hafta önce yoğun bakıma alınan Esila, Ecmo cihazına bağlandı. Umutla uygun donör bekleyen aileye, Adana'da vefat eden bir vatandaşın kalbinin uygun olduğu belirtildi. Dün sabah 09.30'da ameliyata alınan Esila'ya, yaklaşık 9.5 saat süren operasyonla yeni kalbi nakledildi. Yoğun bakıma alınan Esila için 48 saatin kritik olduğu belirtildi. DHA