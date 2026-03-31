Eşim ve arkadaşı beni balkondan itti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 11 Mart günü Aylin Güler (30) bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile ambulansla hastaneye kaldırılan Güler tedavi altına alındı. Aylin Güler'in eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikâyetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü, daha önceden de defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı anlaşıldı.

Okan Güler'in olay günü eşine ulaşabilmek için arkadaşı Atılım Ekren ile plan yaptığı, Atılım Ekren'in, Aylin Güler'i kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan Güler'in de bindiği belirlendi. Zorla bir eve götürülen Aylin Güler'in burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4. kat balkonundan düşerek ağır yaralandığı belirlendi. Polis olaydan sonra Okan Güler ile arkadaşı Atılım Ekren'i gözaltına almış, Atılım Ekren serbest kalırken Güler tutuklanmıştı.

GÖZLERİNİ AÇINCA KONUŞTU

Aylin Güler hastanede gözlerini açtı. Tedavisi devam eden genç kadın ifadesinde balkondan aşağı düşmediğini eşi Okan Güler ile arkadaşı Atılım Ekren'in kendisini 4. kat balkonundan attığını söyledi. Aylin Güler'in ifadesi sonrası olaydaki tutuklu sayısı 2'ye yükseldi. Okan Güler'e yardım ettiği gerekçesiyle Atılım Ekren de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Atılım Ekren'in uyuşturucu satıcılığı suçundan kaydı olduğu öğrenildi.