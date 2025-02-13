Eşine boşanma dilekçesi yazan arzuhalcinin işyerini kurşunlattı: Eşine ilgi gösterilmesini kıskanmış

Olay, dün sabaha karşı merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi üzerindeki arzuhalci de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler H.K'ya ait arzuhalciyi kurşunlayıp, olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay üzerine çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin bir araçla olay yerine geldikleri, bir kişinin araçta beklediği diğer iki kişinin ise araçtan inerek iş yerini kurşunladığını belirledi.

EŞİNE BOŞANMA DİLEKÇESİ YAZDIĞI İÇİN KURŞUNLATMIŞ

Ekipler kısa sürede olaya karışan araç ve kişilerin kimliklerini tespit etti. Olayı azmettirdiği ileri sürülen İsmail C. (29), iş yerine ateş eden İsmail A. (33) ve onlara yardım eden Suriye uyruklu Mustafa El S. (17), saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. İsmail C'nin 15 gün önce aynı iş yerinde boşanma dilekçesi yazdırdığı, daha sonra eşi Melek C'nin de aynı yerde boşanma dilekçesi yazdırdığı belirlendi. İsmail C'nin eşine yakın ilgi gösterildiğini düşünüp, olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. İş yerini kurşunlayan İsmail A'nın ilk ifadesinde, "Arzuhalci boşanma aşamasında olan arkadaşımın eşi Melek'e yakınlık göstermiş. İsmail'de bu durumu kıskanmış. Bana anlatınca bu durum zoruma gitti ve olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden İsmail C., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Namusunu bilmeyen kendini bilmez' demesi ise dikkat çekti. Boşanma dilekçesi veren karı-kocanın daha sonra bundan vazgeçtikleri ortaya çıktı.