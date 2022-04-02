Eşine çok az rastlanır olay! Boşandığı kocası, eşinin soyadını alınca harekete geçti! Mahkemeden dikkat çeken karar...





'2 YIL İÇİNDE 3 TANE SOYADI OLDU'



Oğlunun aslında babasının soyadını kullanmak istediğini ifade eden Biçer, "Ama babası o soy adda kalmadığı için annenin ya da o kadının soyadını alacaktı. Ve oğlum da 'Seninle yaşıyorum anne tabii ki senin soyadını alacağım' dedi. Ve bugün çok şükür davayı kazandık, benim soyadımı aldı. Benim adıma galibiyet değil aslında. Oğlum ve ben üzücü bir durum yaşamış olduk. Yani çocuğumun 2 yıl içinde 3 tane soyadı oldu. Hep şiddetten dert yanıyoruz; ama şiddet sadece fiziksel olarak olmuyor, psikolojik bir şiddetin altında kaldık. Benden daha fazla oğlum üzüldü. Oğlum okulda adını soyadını yazarken, defalarca bana, 'Soyadımı ne yazacağım anne' diyerek çok defa karşıma geldi. Ve bu durum oğlumun derslerini, bizim hayatımızı etkiledi. Böyle bir dava Türkiye'de ilk. Hiç benzeri ve örneği yok. Duyanlar şaşırıyor ve böyle bir şey olamayacağını söylüyor" diye konuştu.



Ertan Candan ise soyadı değişiminin evliliğiyle ilgisi olmadığını söyledi. Kendi soyadını beğenmediğini ve değiştirmek istediğini, bunun üzerine evlenmeden önce şu anki eşinin soyadını aldığını söyledi.