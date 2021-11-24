Eşine kızıp damdan atladı komşunun üzerıne düştü

Eşi evi terk edince intihar için dama çıkan Ali İşoğlu, ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. İşoğlu ile kendisini tutmaya çalışan komşusu yaralandı. O anlar kameraya yansıdı
Adana'da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İşoğlu, ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İşoğlu, kendisini tutmak isteyen komşusu Ufuk Atalay'ın üzerine düştü. Yaralanan iki kişi tedavi için hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya yansıdı. Olay, önceki gün merkez ilçe Seyhan'a bağlı Sucuzade mahallesinde yaşandı. İddiaya göre; eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşayan Gözde İşoğlu, 3 çocuğunu da alıp evi terk etti. Eşini geri dönmesi için ikna etmeye çalışan, ancak tüm girişimleri sonuçsuz kalan Ali İşoğlu, bunalıma girdi. Oturduğu 3 katlı evin damına çıkan İşoğlu, kendisini aşağıya atarak hayatına son vereceğini söyledi. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KURTARMAK İSTEDİ
Olay yerine gelen ekipler, Ali İşoğlu'nu ikna edip, eyleminden vazgeçmesini istedi, ancak İşoğlu, çatıdaki yağmur suyu tahliye borusuna tutunup, önce baş aşağı sarktı; sonra da takla atarak kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada aşağıda bulunan ve kendisini tutmak isteyen komşusu Ufuk Atalay'ın üzerine düştü. İşoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı dökerken, yüksekten düşme sonucu yaralanan İşoğlu ve Atalay da olay yerinde bekletilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.