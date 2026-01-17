Eşine şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

Üç çocuk annesi 36 yaşındaki Fatma Çakmak, Yasin Çakmak hakkında, eşine yönelik sistematik şiddet uyguladığı, kasten öldürmeye teşebbüs ettiği ve canice eziyette bulunduğu iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı yönündeki iddialar tepkilere neden oldu.

"KADINA ŞİDDET, İNSANLIK ONURUNA YÖNETİLMİŞ EN KARANLIK, EN ÇİRKİN, EN AŞAĞILIK SALDIRIDIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır" açıklamalarında bulundu.