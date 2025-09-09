Eşine sürpriz yaptı işinden oldu

Adana'da, taşeron firma aracılığıyla bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Sadık Şaşmaz (29), hamile olan eşi Melek Şaşmaz'ı (25), geçen ay memleketi Batman'daki ailesinin yanına gönderdi. Genç kadın 31 Ağustos'ta Adana'ya döndü. Eşine sürpriz yapmak isteyen Sadık Şaşmaz ise otogara, balonlarla süslediği üzerine de "Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin" yazdırdığı otomobiliyle gitti.

'RAPORLUYDUN' BAHANESİ

Şaşmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni toplarken, işyerinde sorun yaşamasına neden oldu. Görüntüleri fark eden temizlik firması, Şaşmaz'ın bu sürprizi raporlu olduğu gün yaptığını ileri sürüp "Dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine uymamaktadır" diyerek tutanak hazırladı.

Tutanağa karşı savunma yapan Şaşmaz, sürprizi raporlu olduğu gün değil 31 Ağustos'ta sabaha karşı yaptığını kanıtladı. Bunun üzerine firma, bir gün sonra yeniden bir tutanak düzenleyip 'performans düşüklüğü' diyerek Şaşmaz'ın sözleşmesini feshetti.

'ZOR DURUMDAYIZ'

Eşine sürpriz yaparken işinden olan Şaşmaz, "Raporlu olduğum gün böyle bir şey yapmadığımı kanıtladım ama sonuç değişmedi. Hanımcılık kazandı ama işsiz kaldım. Eşim hamile, evim kira, ne yapacağım bilmiyorum. Beni işe geri alsınlar, zor durumdayız" dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise firmanın çalışanını tebrik etmesi gerekirken işten atmasının doğru olmadığı yönünde yorumlar yaptı.