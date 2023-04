Eşini 6 yerinden bıçaklayan kocadan skandal savunma: O da beni affetsin!

Olay, 16 Ocak'ta, Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Yılmaz, 3 yıl önce evlendiği Yüce Can Yılmaz'dan 1 yıl önce ayrılma kararı aldı. Ayrı yaşayan çift, Yüce Can Yılmaz'ın oturduğu evde bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada Kenan Yılmaz, eşini dövüp, karın ve kalça bölgesinden 6 bıçak darbesi ile yaraladı. Yüce Can Yılmaz, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Kenan Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.