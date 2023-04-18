Eşini 6 yerinden bıçaklayan kocadan skandal savunma: O da beni affetsin!

'ÖNCE TOKAT ATTI, SONRA BIÇAKLAMAYA BAŞLADI'

Duruşmada söz alan Yüce Can Yılmaz ise "Eve girdiğimde bana tokat attı. Attığı tokattan sonra gözümdeki gözlüğüm düştü. Gözlüğümü almaya çalıştığım sırada beni bıçaklamaya başladı. Bıçağı mutfaktan alıp gelmedi, üzerinden çıkardı. Çünkü, evde kullandığımız bıçaklardan değildi. Sanık sağ baldırımdan 4 defa, sol baldırımdan 1 defa bıçak darbesi vurdu. O sırada Yekta araya girdi. Ondan kurtulup karaciğerimi bıçakladı. O gün ben sanığa küfürlü söz kullanmadım. İfadesinde bahsettiği cümleleri kullanmadım. Şikayetçiyim" dedi. Şikayetçi avukatı Emre Pınar da sanığın savunmasının eylemini meşrulaştırmaya yönelik olduğunu, haksız tahrik indiriminden yararlanmak için yalan beyan verdiğini söyleyerek, öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Yüce Can Yılmaz'ın doktor raporunu dikkate alarak, saldırının, kişinin yaşamını tehlikeye soktuğu, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde olduğu ve sanığın, polise suçunu itiraf ederek bıçağın yerini gösterdiğini belirtti. Sanığın, müştekiye birden fazla bıçak darbesi vurduğu ve eyleminin 'Eşe ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamını kararlaştırıp, mütalaaya karşı savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.