Eşini adliye bahçesinde katletmişti: O cani hakkında istenen ceza belli oldu!

SÜRE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Alaattin Keçkin hakkında 'eşi kasten öldürmek', 'görevi yaptırmamak için direnme', '3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'eşi kasten öldürme', '2 kez kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2 kez müebbet hapis ve 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı esas hakkında mütalaaya savunma yapmak için süre talep etti. Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.