Eşini ararken kan donduran manzarayla karşılaştı!

Giriş Tarihi: 4.11.2025 21:53

Eşinden haber alamayınca evinin garajına inen kadın korkunç manzarayla karşılaştı. Eşini otomobilin içerisinde hareketsiz yatarken bulan F.K sağlık ekiplerini çağırdı. Ekiplerin kontrolleri sonucu Mustafa Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay Sivas'ın Yenidoğan Mahallesi 22. Sokak'ta meydana geldi. Eşi Mustafa Koç'tan (76) haber alamayan F.K., apartmanın garajına indi. Eşini otomobilin içerisinde hareketsiz yatarken bulan F.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu Mustafa Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen yaşlı adamın cenazesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı.

