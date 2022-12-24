Eşini barışma teklifini reddettiği için öldürmüş

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve iddianame hazırlandı. İddianamede çiftin evliliklerinde birçok kez tartışma yaşadıklarının altı çizilirken, Cansu'nun olaydan bir ay önce küçük çocuğu D.A. ile birlikte annesinin evine gittiği belirtildi. Olay gününe kadar sanığın barışmak için Cansu'ya ulaşmaya çalıştığı ifade edildi. Olayın yaşandığı gün Cansu'nun telefonda barışmak isteğini geri çevirince Metin Aydoğdu'nun D.A.'yı almak için kayınvalidesinin evine gittiği, Cansu Aydoğdu ile çıkan tartışmanın ardından belinden çıkardığı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyik'i 5 bıçak darbesiyle yaraladığı, ardından yatak odasına kaçmaya çalışan eşinin yanına gidip, bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 yerinden bıçakladığı belirtildi.

CİNAYETTEN SONRA KARAKOLA GİDİP YARDIM İSTEMİŞ

Metin Aydoğdu'nun olayda kendi elini de bıçakla yaraladığı, evden çıktıktan sonra çevredeki bir polis merkezine gidip yaralandığını belirterek yardım istediği de iddianamede yer aldı. Kapıdaki polis memurunun Metin Aydoğdu'nun elindeki bıçağı bırakmasını söylediği, ardından da amirlerine ve meslektaşlarına haber vermek için içeriye girdiği, bu sırada Aydoğdu'nun karakoldan ayrıldığının altı çizildi. Sanığın buradan ablasının evine gidip, üzerindeki kıyafetleri değiştirdikten sonra arkadaşının evine geçerek, polisi arayıp teslim olduğu kaydedildi.