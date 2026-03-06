Eşini bıçakladı canına kıymaya çalıştı

Adana'da tartıştığı eşi İlker Ç.'yi (39) ekmek bıçağıyla yaralayan Çiğdem Ç. (39), polis gelince kendisini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Çiğdem Ç. ile eşi İlker Ç. arasında arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mutfağa gidip bıçak alan Çiğdem Ç. eşini karnından yaraladı. İlker Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini görüp kendisini yatak odasına kilitleyen Çiğdem Ç., eşini yaraladığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen kadın, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" diyen şüpheli sevk edildiği adliyece tutuklanırken, İlker Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

