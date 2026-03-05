Eşini bıçaklayan kadın: Bir anlık sinirle yaptım

Adana'da tartıştığı eşi İlker Ç.'yi (39) ekmek bıçağıyla yaralayan Çiğdem Ç. (39), polis gelince kendisini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Bıçakla kendisine zarar vermesi engellenip gözaltına alınan Çiğdem Ç., ifadesinde, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi ve tutuklandı.

KAPIYI KİLİTLEYİP KENDİSİNİ BIÇAKLADI

Olay, 3 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde Çiğdem Ç. ve eşi İlker Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa gidip bıçak alan Çiğdem Ç. eşini karnından yaraladı. İlker Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiğdem Ç., polisin geldiğini görünce teslim olmak yerine yatak odasına gidip kapıyı kilitledi. Daha sonra Çiğdem Ç., eşini yaraladığı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

TUTUKLANDI

Şüpheli Çiğdem Ç.'nin kendine bıçakla zarar vermesini engelleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını gözaltına aldı. Çiğdem Ç. emniyette alınan sorgusunda, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hastaneye kaldırılan İlker Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.