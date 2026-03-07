Eşini boğup teslim oldu

Adana'nın Sarıçam İlçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde Naim Aladağ (53) ile eşi Nesrin Aladağ (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Naim Aladağ, Nesrin Aladağ'ı boğdu. Bir süre öldürdüğü eşinin başucunda bekleyen katil koca, daha sonra 112'yi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde 3 çocuk annesi Nesrin Aladağ'ın hayatını kaybettiği belirlenirken Naim Aladağ ise gözaltına alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.