Haberler Yaşam Haberleri Eşini boğup teslim oldu
Giriş Tarihi: 7.03.2026

Eşini boğup teslim oldu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eşini boğup teslim oldu
  • ABONE OL
Adana'nın Sarıçam İlçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde Naim Aladağ (53) ile eşi Nesrin Aladağ (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Naim Aladağ, Nesrin Aladağ'ı boğdu. Bir süre öldürdüğü eşinin başucunda bekleyen katil koca, daha sonra 112'yi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde 3 çocuk annesi Nesrin Aladağ'ın hayatını kaybettiği belirlenirken Naim Aladağ ise gözaltına alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini boğup teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz