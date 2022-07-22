Eşini boşanmak istemediği için öldürmüş!

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak adresinde bulunan Tersan apartmanında ikamet eden Göksu çifti, yaşadıkları sorunlar nedeniyle bir süredir boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre eşinden boşanmak istemeyen Yakup Göksu, önceki gün aralarında çıkan tartışmanın ardından eşi Birgül Göksu'yu bıçaklayarak öldürdü. Olayın zanlısı Yakup Göksu tartışmanın ardından eşini bıçakladığını söyleyerek polis ekiplerine teslim olurken polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Yakup Göksu ise sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BORÇLARIMI ÖDEMEYE BAŞLADIM

Yakup Göksu'nun eşinden boşanmak istemediği için cinayeti işlediği öğrenildi. İddiaya göre Göksu, olay günü sabah saatlerinde çocuklarını yanına alarak annesine bırakıp evde temizlik yapacaklarını söyledi. Daha sonra eve gelen Göksu, eşini bıçakladıktan sonra cep telefonu ile video çekerek, "Borçlarımı ödemeye başladım" dediği öne sürüldü. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Birgül Göksu'nun cenazesi Değirmendere Dört Yol Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi. Cinayet zanlısı Yakup Göksu ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.