Eşini çatalla yaraladı 3 yıl hapsi istendi

Üç çocuğu olan Meryem M. ve Murat M. çifti geçtiğimiz yıl çocukların oyunu yüzünden karşı karşıya geldi. Babanın müdahalesine annenin tepki göstermesiyle çıkan tartışmada Murat M. eşine tokat atıp ardından çatalla yüzünü çizdi. Yüzünden kanlar akan kadın hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra eşinden şikâyetçi oldu. Şüpheli eş karakoldaki ifadesinde; suçlamaları reddederek eşine vurmadığını, tartışma sırasında eşini sakinleştirmeye çalışırken çatalın yanlışlıkla yüzüne çarptığını ileri sürdü. Meryem M. ifadesinde, eşinin kızını dövmesi üzerine çıkıştığını, "O daha çocuk" dediğinde "Madem çocuk, böyle yapmayacak" diyerek yüzüne çekirdek fırlattığını, elindeki bardağı da lavaboya fırlattığını anlattı.Bunun üzerine "Böyle şeyler yapacaksan evi terk et" dediğini belirten Meryem M. eşinin önce tokat attığını, sonra da çatalla yüzünü yaraladığını aktardı. Şüpheli eş hakkında 'eşe karşı kasten silahla basit yaralama' suçundan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.