Giriş Tarihi: 22.05.2026

Eşini çocuklarının gözü önünde katletti

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Alandere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatih Yılmaz (44) ile eşi Alev Yılmaz (37) arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çiftin çocuklarının da evde bulunduğu sırada başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Yılmaz, eline aldığı bıçakla eşi Alev Yılmaz'a saldırdı. Bıçakla eşini çocuklarının gözü önünde öldüren Fatih Yılmaz, ardından aynı bıçakla yaşamına son verdi. Korkunç olay sırasında çiftin üç çocuğundan biri hafif şekilde yaralandı. İ hbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatih Yılmaz ile eşi tarafından bıçaklanan Alev Yılmaz'ın öldüğünü belirledi. Alev Yılmaz ve Fatih Yılmaz'ın cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

