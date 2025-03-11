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Giriş Tarihi: 11.3.2025 19:53 Son Güncelleme: 11.3.2025 20:14

Eşini darp ederek öldürmüştü! Cani kocanın cezası belli oldu

Tekirdağ'da eşini darp ederek öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Enis Suna'nın karar davası, Tekirdağ 4. ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı. Buse Ateş'in babası Yaşar Ateş ve annesi Ayşe Ateş'in de hazır bulunduğu duruşmada, sanık Enis Suna 16 yıl hapis cezası aldı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Eşini darp ederek öldürmüştü! Cani kocanın cezası belli oldu

İddialara göre, 02.04.2024 yılında alkollü olduğu öne sürülen Enis Suna'nın, saçlarından tutarak Buse Ateş Suna'nın kafasını duvara vurduğu, darbeler nedeniyle beyin kanaması sebebiyle öldüğü öne sürülmüştü.

Bunun üzerine tutuklanan eşi Enis Suna, eşiyle severek evlendiğini, eşini darp etmediğini iddia etmişti. Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sanık Enis Suna'ya 16 yıl hapis cezası verildi.

Duruşma sonrası hayatını kaybeden Buse Ateş Suna'nın Avukatı Onur Tatar, sanığın aldığı cezanın yeterli olmadığını ve karara itiraz edeceklerini söylerken, Buse'nin babası Yaşar Ateş, kızına yapılanların cezasının yeterli olmadığını,çok daha yüksek cezalar verilmesi gerektiğini, kızının ancak o zaman kabrinde huzur içinde uyuyabileceğini ifade etti.

Gergin geçen duruşmada, Emniyet güçlerinin soğukkanlı ve sıkı tedbirleri sayesinde duruşma olaysız sona erdi.

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Eşini darp ederek öldürmüştü! Cani kocanın cezası belli oldu
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