Eşini darp ederek öldürmüştü! Cani kocanın cezası belli oldu

Duruşma sonrası hayatını kaybeden Buse Ateş Suna'nın Avukatı Onur Tatar, sanığın aldığı cezanın yeterli olmadığını ve karara itiraz edeceklerini söylerken, Buse'nin babası Yaşar Ateş, kızına yapılanların cezasının yeterli olmadığını,çok daha yüksek cezalar verilmesi gerektiğini, kızının ancak o zaman kabrinde huzur içinde uyuyabileceğini ifade etti.