Eşini evde kuzeniyle yakaladı! Av tüfeğiyle ateş açtı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi meydana geldi. İlçeye bağlı Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde 40 yaşındaki Muhsin Dülge ile 34 yaşındaki eşi Özge Dülge ve kuzeni A.T.'yi evde yakaladı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Muhsin Dülge, av tüfeğiyle eşine ve kuzenine ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eşinin cesedi başında bekleyen Dülge, yapılan ikna sonucu silahıyla birlikte teslim oldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Özge Dülge'nin hayatını kaybettiği, akrabası A.T.'nin ise yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen A.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahaleden sonra, A.T., Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Özge Dülge'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.