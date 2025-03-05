Eşini katleden cani koca hakim karşısında: Kızından kan donduran ifadeler! “Babam bizi defalarca kez dövdü, ayakkabılarını…”





"BABAM BİZİ DEFALARCA KEZ DÖVDÜ, AYAKKABILARINI 5 LİRAYA BOYATTI"



Maktul Bozdemir'in kızı H.K.B. sanık babasının kendilerini sürekli dövdüğünü ve hakaret ettiğini söyleyerek, "Bize hiç para vermiyordu. Annem yuvamız dağılmasın diye boşanmadı. Dediklerinin hepsi yalan. Annemi bu zamana kadar hiç kimseyle görmedim. Annem dayaklardan, küfürlerden boşanmak istedi. Bizi defalarca kez dövdü. Annemi takip ettiği için öldürmekle tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı aldı annem. Biz kavga dövüşten ders çalışamıyorduk, annem bize bakmak için çalıştı. Babam bize botlarını boyatır 5 lira verirdi. O olaylardan sonra benim çok ağrıma gitti, anneme sen çalış ben kardeşlerime bakarım dedim" ifadelerini kullandı.



"HAMİLEYKEN DAHİ DÖVDÜ"



Maktulün diğer çocuğu K.B. ise babasının verdiği ifadelerinin hepsinin yalan olduğunu söyleyerek, "Babam, ben kendimi bildim bileli bize anneme şiddet uygular, alkol kullanır. Annemi hamileyken dahi dövmüştür. Bana ve kardeşlerime hep şiddet uyguladı. Bize bakmadığı için ben okulu bırakıp çalışmaya başladım. Annemle aynı AVM'de çalışmaya başladık. Annemle çalışırken hep bir aradaydık, aldattığı yalandır" dedi. Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Bozdemir hakkında 'nitelikli kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Bozdemir, "Diyeceğim yoktur" dedi. Ardından ara kararını veren mahkeme sanık Bozdemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.