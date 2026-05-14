Eşini katleden kocadan mahkeme başkanına pişkin ifade: O cani için karar verildi!

"SİZİ SEVİYORUM HAKİME HANIM, SİZ DE BENİ SEVİYOR MUSUNUZ?"



"Kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçlarından yargılanan Şafak Budak, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Şafak Budak, suçu üstlenmeye çalıştığı gerekçesiyle dosyada yer alan ağabeyi Niyazi Budak ve avukatı katıldı. Her iki sanığın da cezai ehliyetinin tam olduğu raporu mahkemede okundu. Savunması için söz hakkı verilen Niyazi Budak, "Daha önce emniyette verdiğim ifadeyi hatırlamıyorum. İlaç kullandığım için hatırlamakta zorlanıyorum. Daha önce Kıymeti öldürüp öldürmediğimi söylediğimi hatırlamıyorum. Sizi seviyorum hakime hanım, siz de beni seviyor musunuz? Ben hepinizi çok seviyorum. Benim ilahi güçlerim var, ister inanın ister inanmayın" dedi. Ayrıca, eşinin başkasıyla samimi görüntülerini ve mesajlarını gördüğünü iddia eden Niyazi Budak, "Sorduğumda 'Biz de böyle şeyler normal' dedi. Olay gecesi çocuklarımın velayetini almak istediğimi söylediğimde, 'Çocukların senden olduğu ne malum' deyince kendimi kaybettim" şeklinde konuştu.