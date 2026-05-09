Eşini kaybetti oğlunu kurtardı

Ankara'da eşi Mülazım Hançer'i nakil sırası beklerken böbrek yetmezliğinden kaybeden Sultan Hançer, çocukluğundan itibaren böbrek yetmezliği ile mücadele eden oğlu Abdülkadir Hançer'e (20), böbreğini verdi. Annesinin böbreği ile hayata tutunan Abdülkadir Hançer, "Annem yılın annesidir" dedi. Anne Sultan Hançer de "Kadir'in diyalize girmesini hiç kabullenemedim. Ameliyattan sonra ilk gördüğümde çok duygusal oldum, ağladım. Çok mutlu oldum. Bir anne olarak bugün en büyük mutluluğum onun sağlığı. Başka hiçbir şey değil. Herkesin organ bağışı yapmasını isterim" diye konuştu. DHA