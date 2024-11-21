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Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:07 Son Güncelleme: 21.11.2024 16:20

Eşini kazayla çarparak ölümüne sebep olan koca serbest bırakıldı

Alanya İlçesi’nde Kerim Kocaman’ın (54) geri manevra yaptığı sırada kamyonetin arkasında bulunan eşi Sebahat Kocaman’ı (49) fark etmeyerek çarpması üzerine Kocaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koca Kerim Kocaman adliyeye sevk edilirken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Eşini kazayla çarparak ölümüne sebep olan koca serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dün saat 16.30 sıralarında Gömürgen yaylasında meydana gelen olayda iddiaya göre, Kerim Kocaman, 07 HAD 01 plakalı kamyonetiyle evinin önünden sokağa çıkmak için geri manevra yaptı.

Bu esnada aracın arkasında bulunan eşi Sebahat Kocaman'a çarparken yere düşerek aracın altında kalan Sebahat Kocaman ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sebahat Kocaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Kerim Kocaman'ı gözaltına alınırken, Kocaman, sorgusunun ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Kerim Kocaman, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sebahat Kocaman'ın cenazesi, Kütürüp Aile Mezarlığı'nda, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Eşini kazayla çarparak ölümüne sebep olan koca serbest bırakıldı
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