Eşini kazayla çarparak ölümüne sebep olan koca serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dün saat 16.30 sıralarında Gömürgen yaylasında meydana gelen olayda iddiaya göre, Kerim Kocaman, 07 HAD 01 plakalı kamyonetiyle evinin önünden sokağa çıkmak için geri manevra yaptı.

Bu esnada aracın arkasında bulunan eşi Sebahat Kocaman'a çarparken yere düşerek aracın altında kalan Sebahat Kocaman ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sebahat Kocaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Kerim Kocaman'ı gözaltına alınırken, Kocaman, sorgusunun ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Kerim Kocaman, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sebahat Kocaman'ın cenazesi, Kütürüp Aile Mezarlığı'nda, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.