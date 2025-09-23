Haberler Yaşam Haberleri Eşini kendisini aldattığı gerekçesiyle darp edip, sosyal medyada paylaştı: Mersin’de gözaltına alındı!
Eşini başka erkeklerle mesajlaştığını yakalayan şahıs sinir krizi geçirdi. Öfkeden deliye dönen adam, eşine durumu itiraf ettirerek, darp ettiği görüntüleri kayınbabasına atmak üzere, kayıt altına aldı. Daha sonra hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan saldırgan, söz konusu görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından Mersin’de gözaltına alındı. Öte yandan darp edilen kadının, koruma altına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce farklı bir şehirde ismi açıklanmayan bir şahıs, eşini başka erkeklerle mesajlaştığı iddiası ile darbetti.

Şüpheli, darbettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınbabasına göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti. Şüpheli, olay sonrası 'darp' iddiasıyla gözaltına alınıp adli işlem gördükten sonra aldığı uzaklaştırma kararı sonrası Mersin'e geldi.

Şüpheli, aylar sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca, geldiği Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındığı öğrenildi.

