Eşini öldürdü ardından kayıp ilanında bulundu: Gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı

GÖRDÜMCE İTİRAF ETTİ

Yasemin Demir'in eşi R.D'nin kız kardeşi olan M.D. itirafta bulunarak yengesinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü, olay günü kendisinin ve akrabaları olan C.D. ve M.D.'nin de olay yerinde olduğunu söyledi. M.D., yine akrabaları olan K.D.'ye ait bir araçla olay yerine gittiklerini olayın azmettiricisinin ise M.A.D. olduğunu itiraf etti. İtirafçı M.D. ve ağabeyi R.D., akraba M.D. ile olayın azmettiricisi olan M.A.D. gözaltına alındı.

KOCASI İTİRAF ETTİ

Yapılan sorgulamada, gözaltında bulunan R.D. itirafta bulunarak eşi Yasemin Demir'i kendisinin öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini, eşinin kendisini 2018 yılından beri aldattığını ileri sürdü. R.D'nin belirttiği adreste yer gösterme işlemi yapıldı. Kadavra arama köpeği ile birlikte yapılan aramada Yasemin Demir'e ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltında bulunan R.D., M.D., diğer akraba M.D., ve olayın azmettiricisi olduğu belirtilen M.A.D tamamlanan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.