Eşini öldürdü ardından kayıp ilanında bulundu: Gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı

Diyarbakır Bismil'de 34 yaşındaki R.D., 2 yıl önce Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi Yasemin Demir'in kayıp olduğuna dair müracaatta bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü kayıp kadın ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırma devam ettiği sırada emniyete yapılan bir ihbarda, kayıp olan Yasemin Demir'in eşi R.D. tarafından öldürüldüğü, genç kadının babası K.D. ve R.D.'nin ağabeyi olan A.D.'nin de olayı bildiği şeklinde bilgi verdi. Kurulan özel ekip, K.D., A.D. ve R.D. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle teknik takip kararı aldı. Ancak yapılan teknik takip sonucunda, söz konusu kişiler ile ilgili herhangi bir bilgi edinilemedi. Bunun üzerine özel ekip, kayıp Yasemin'in bulunması amacıyla soruşturmayı genişletti. Yapılan araştırmalara göre genç kadının bir araçla kaçırılarak öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaşıldı. Yasim Demir'in öldürülme ihtimaline karşı R.D'nin kız kardeşi olan M.D'nin evinde ve kaçırılma olayında kullanıldığı düşünülen araçta kadavra köpeği de dahil olmak üzere bir çok inceleme yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ve 1 tüfek ele geçirildi. Ancak kayıp Yasemin Demir'e dair bir iz bulunamadı.
CESEDİ KUM OCAĞINA GÖMDÜLER
Bismil İlçe Emniyet Müdürlü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, kayıp kadının bulunmasına yönelik çalışmalarına devam ederken, bu süre zarfında R.D'nin, eşi Yasemin Demir'i Batman karayolundaki Karaköprü civarında bulunan eski kum ocağına götürerek öldürdüğü ve cesedi saklamak için kum ocağına gömdüğü bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle kum ocağında arama çalışmaları yapıldı.
GÖRDÜMCE İTİRAF ETTİ
Yasemin Demir'in eşi R.D'nin kız kardeşi olan M.D. itirafta bulunarak yengesinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü, olay günü kendisinin ve akrabaları olan C.D. ve M.D.'nin de olay yerinde olduğunu söyledi. M.D., yine akrabaları olan K.D.'ye ait bir araçla olay yerine gittiklerini olayın azmettiricisinin ise M.A.D. olduğunu itiraf etti. İtirafçı M.D. ve ağabeyi R.D., akraba M.D. ile olayın azmettiricisi olan M.A.D. gözaltına alındı.
KOCASI İTİRAF ETTİ
Yapılan sorgulamada, gözaltında bulunan R.D. itirafta bulunarak eşi Yasemin Demir'i kendisinin öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini, eşinin kendisini 2018 yılından beri aldattığını ileri sürdü. R.D'nin belirttiği adreste yer gösterme işlemi yapıldı. Kadavra arama köpeği ile birlikte yapılan aramada Yasemin Demir'e ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltında bulunan R.D., M.D., diğer akraba M.D., ve olayın azmettiricisi olduğu belirtilen M.A.D tamamlanan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.