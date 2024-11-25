Eşini öldürdü, bahaneyi alkolde buldu! Yüzünden vurdu "Ayaklarına ateş ettim" dedi

Nizip ilçesinin Kırsal Tatlıcak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mert Yürkmen (30), eşi Yeşim Türkmen'e (37) tabancayla ateş etti. Daha sonra bileğini ve boğazını kesen zanlı, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu. Cinayetin ardından gözaltına alınan zanlı, 3 yıldır evli olduğunu, bir süre önce İstanbul'dan Gaziantep'e gelerek ailesiyle birlikte yaşamaya başladıktan sonra her şey ile aralarında sorun çıkmaya başladığını söyledi. Olaydan bir gün önce evin ahırındaki hayvanlara baktığını yukarı çıktığında babasının kapıyı açık bıraktığı için kendisine hakaret ettiğini söyleyen Mert Türkmen, "Babam benimle hep aşağılayıcı bir şekilde konuşur ya şimdi olay nedeniyle bana kızarakı, 'neden kendini savunmuyorsun' dedi. Çocuğumuz olmuyordu. Yeşim 'buradan gideceğim zaten çocuğumuz da olmuyor' deyince daha önce evde bulunan alkolü içmeye başladım. 2-3 gün önce de esrar içmiştim. Daha sonra diğer odaya geçip silahı aldım. Gitmemesi için ayaklarına ve kollarına ateş ettim. Sonra aşağı inip babamların kapısını çaldım. Babam silahı görünce boğuşmaya başladık. Kardeşim beni yere devirince onlar dışarı çıktı. Ben de camla kollarımı ve bikeklerimi kestim" dedi.