Eşini öldürdü, gömdü, kayıp ilanı verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde 18 Ağustos 2022 tarihinde ortadan kaybolan evli 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yasak aşk iddiası ile öfkelenen eşi Mithat Kocadağ'ın eşini öldürdükten sonra kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı.
Eşinin kayıp olduğu yalanını 5 aydır sürdüren Mithat Kocadağ katıldığı tv programlarınıda da aylarca bu yalan üzerinden konuşmalar yaptı. Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç ise polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşi Mithat Kocadağ'ın öldürdüğünü idaai etti.
Denizli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro amirleri ise olayın detayları ortaya çıkması ile birlikte, Mithat Kocadağ'ın itiraflarını bekledi. Çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın çalıştığı otelin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri otelin arka bahçesinde el arabası taşıma yaptığını gören Mithat Kocadağ'ın itiraf etmemesine rağmen o bölgede kazı çalışması başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait bir ize rastlanmadı.
Otelin kanalizasyon çukurlarının dahi aranmasının ardından, Mithat Kocadağ cinayeti aylar sonra itiraf etti. Cinayetin kaza ile olduğunu savunan Mithat Kocadağ, ittiği eşi Mine Kocadağ'ın düşerek, ağzından burnundan kan geldiğini söylemişti. Mine Kocadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir'e gönderildiği ve kesin ölüm sebebinin ondan sonra belli olacağı öğrenildi.
Mithat Kocadağ'ın internetten, "güçlü zehir, zehirle ölüm" konularında aramalar yaptığı iddiaları da gündeme gelmişti.