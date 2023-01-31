Eşini öldürdü, gömdü, kayıp ilanı verdi

Denizli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro amirleri ise olayın detayları ortaya çıkması ile birlikte, Mithat Kocadağ'ın itiraflarını bekledi. Çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın çalıştığı otelin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri otelin arka bahçesinde el arabası taşıma yaptığını gören Mithat Kocadağ'ın itiraf etmemesine rağmen o bölgede kazı çalışması başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait bir ize rastlanmadı.