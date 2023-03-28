Eşini öldürdü, intihar etti

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bereket köyünde gece 02:00 sıralarında meydana gelen olayda, Özer ve Canan Bozkurt çifti kendi aralarında evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya yaşadı. Tartışma büyüyünce Özer Bozkurt, eşi Canan Bozkurt'u silahla vurarak öldürdü, sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 erkek ve bir kız çocuğu bulunan Bozkurt çiftinin cenazeleri, Artvin Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.