Eşini öldürdü, kızını ağır yaraladı

Diyarbakır'da 72 yaşındaki Zübeyir Ateş, 58 yaşındaki eşi Kerima Ateş'i öldürdü, 37 yaşındaki kızı H.A.'yı ise silahla ağır yaraladı. Ateş polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan Serhat Sitesi'nin bahçesinde meydana geldi. Zübeyir Ateş, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Kerime Ateş ve kızı H.A.'ya yanındaki tabancayla ateş açtı. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Kerime Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. H.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Şüpheli ise, cinayet silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

