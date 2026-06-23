Eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Şığ Maksut Mahallesi 3160 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Emine Kurt İsimli kadın bir süre haber alamayan yakınları, durumundan endişe ederek bulunduğu adrese gitti. İçeri girdiklerinde şahsı asılı halde bulan yakınları büyük panik yaşadı. Yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, 50 yaşındaki Emine Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Emine Kurt'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Morguna kaldırıldı. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde kan izlerine rastladı. Gözaltına alınan eşi M.K.'nin emniyette verdiği ifadede, uzun süredir işsizlik nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını söylediği, ardından ise eşini boğarak öldürdüğünü ve olaya intihar süsü verdiğini itiraf ettiği öğrenildi. M.K. ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü, ardından olaya intihar süsü verdiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.