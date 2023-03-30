Eşini öldürdükten sonra öpüp, çekyatın üzerinde sızmış





OLAYI ANLATTI



Olay günü Selver Bulut ile evde balık pişirdiklerini söyleyen Mustafa Bulut, yemeklerini yediklerini, birlikte alkol aldıklarını aktardı. Bu sırada ihanet ve aldatma konusunun açıldığını, daha sonra tartışmanın büyüdüğünü kaydeden Mustafa Bulut, eşine 'Mezar taşımı yaptırdım intihar edeceğim' dediğini, eşinin ise kendisine 'Beraber intihar edelim' dediğini öne sürdü. Olayda kullanılan tüfeğin kanepede bulunduğunu, kendisinin tüfeği 2 saat önce masanın üzerine çıkardığını belirten Mustafa Bulut, tüfeği eşine uzatarak, 'Al bana sık' dediğini, eşinin ise 'O zaman beraber intihar edelim' dediğini belirtti. Esprilerin ciddiyete dönüştüğünü ve eşinin kanepede sırt üstü yatar halde, 'Ben çok ciddiyim intihar edelim' diye tekrar ettiğini ileri süren Mustafa Bulut, kendisinin o sırada 112'yi aradığını ve ismini söyleyerek 'Eşimle intihar edeceğiz' dediğini söyledi. Telefonu kapattıktan 1-2 saniye sonra ayaktayken tüfeğin tetiğine 1 kez bastığını, aralarında yaklaşık 1 metre mesafe bulunan eşinin kafasının parçalandığını anlatan Mustafa Bulut, olay sonrası ağlamaya başladığını, eşini öptüğünü ve bu olaydan sonra kendisinin de intihar edeceğini, ancak alkolün etkisiyle çekyatın üzerinde sızdığını ifade etti. Mustafa Bulut, sonra da polislerin geldiğini ve elindeki tüfeği aldıklarını belirtti.



Davanın ilk duruşması ileriki günlerde görülecek.