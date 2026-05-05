Eşini öldürmek için gittiği binada görevlinin karısını katletmişti: Öldürdükten sonra elini yıkamış!

EŞİ ÖLDÜRÜLEN E.G.'DEN SANIĞA TEPKİ

Olay günü intihar etmek için ilaç aldığını belirten İ.Ş., bina görevlisi E.G'ye kardeşim diye hitap ederek, sorunlarını sık sık onunla konuştuğunu olay günüde E.G.'ye borç para vereceğini söyledi. Borç para vermek için Melek Gül'ün yanına gittiğini, Melek Gül'ün kendisini eve çağırdığını, kendisinin eşi olmadığı için eve girmek istemediğini öne süren İ.Ş., ısrar üzerine eve girdiğini, Melek Gül'ün hareketlerinden rahatsız olduğunu sonra bıçağı aldığını kaç kez bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Bu esnada öldürülen Melek Gül'ün eşi E.G., sanığa "doğruları söyle" diyerek tepki gösterdi, Tepkisini sürdüren E.G., güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı. İ.Ş., Melek Gül'ün yaralandığını düşündüğünü, sonrasında şalteri indirerek eşinin bulunduğu kata çıktığını söyledi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine yanında kamp malzemelerinin bulunduğu çantadaki balta ile kapıya vurduğunu, sonrasında da Jandarmaya giderek teslim olduğunu ifade etti.



"27 YIL BOYUNCA ÇEKTİM"

Duruşmada dinlenen İ.Ş.'nin eşi Y.Ş., 27 yıllık evli olduklarını ve iki çocuklarının olduğunu belirterek, sürekli şiddet gördüğünü, çocukları için katlandığını söyledi. Kayseri'ye dönüş yaptıktan sonra eşinin kendisiyle uğraşmaya başladığını ifade eden Y.Ş., eşinin kıskançlık sorunun olduğunu ve kendisini takip ettiğini dile getirdi. Sanığa kendisini öldürmesi için yalvardığını bunun üzerine sanığın kendisini oğlu ile tehdit ettiğini ifade eden Y.Ş., can güvenliği ve küçük oğlunun eğitimi için Kıbrıs'a gittiklerini sanığın oraya da geldiğini ve 7 ay ceza aldığını söyledi. Sanıktan 8 kez şikayetçi olduğunu belirten Y.Ş, olay günü elektriğin kesilmesinin ardından sanığın geldiğini anladığını ve kapıyı kilitlediğini, sanığın kapıyı açmak için bilinçli bir şekilde baltayla kilide vurduğunu söyledi. Bunun üzerine KADES uygulamasına bastığını belirten Y.Ş, Parkinson hastalığının onun hareketlerini engellemediğini belirterek, "Ben onun koştuğu gibi koşamam" dedi.



GÖREVLİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GÖREVLİ DAİRESİNDE ELİNİ YIKAMIŞ

Tanıkların dinlenmesinin ardından yeniden salona alınan Melek Gül'ün eşi E.G., olaydan bir gün önce İ.Ş.'nin kendisini aradığını ve binaya gelerek bir paket bırakacağını söylediğini belirtti. Kendisinin olay günü binada olmadığını, bina sakinlerinin kendisini arayarak İ.Ş.'nin kapıya baltayla vurduğunu söylediğini, bunun üzerine eşini aradığını ancak ulaşamadığını ifade etti. Karakoldan kendisini aradıklarını ve bıçaklama olayını sorduklarını belirten E.G., bunun üzerine evine gittiğini karısını yatak odasında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek, sanığın eşini öldürdükten sonra lavaboda elini yıkadığını söyledi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör