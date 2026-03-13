Eşini öldürüp bekçiyi yaralayan sanık ikinci kez hakim karşısında

Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanarak girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşular durumu dışarıdaki bekçilere bildirdi.Çıkan arbedede Somun, tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından vurulan Sinem Somun hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli, bu sırada gelen mahalle bekçisi E.E.'ye de ateş ederek yaralanmasına neden oldu. Ameliyat edilen bekçi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta ormanda kurduğu çadırda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Ali Eren Somun, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; Somun, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden, Sinem Topaloğlu'nun üst komşusu A.D ise Ankara Batı Adliyesi'nden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, Sinem'in ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"YERDE GÖRDÜM"

Duruşmada ifade veren üst kat komşusu A.D., olay günü yaşananları şöyle anlattı:"Alt kattan sesler gelince endişelendim. Sinem'in kapısını çaldım. Önce açmadı. Yukarı çıkarken arkamdan seslenip 'Abla bekçilere haber ver' dedi. Bekçilere haber verdim. Merdivenlerden çıkarken iki el silah sesi duydum. Sinem'i yerde gördüm ama Ali Eren'i görmedim. Sinem çok korkmuş ve tedirgindi."

ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU

Mahkemede söz alan sanık Ali Eren Somun ise suçlamaları reddederek, "Sinem'i öldürmeye kastım yoktu. Olsaydı evin içindeyken öldürebilirdim. Herhangi bir korkusu olsaydı bekçilerin yanına inebilirdi" dedi. Sinem Somun'un annesi Derya Topaloğlu ise duruşmada gözyaşları içinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Savcı, tutuklu sanık hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Mayıs tarihine erteledi.