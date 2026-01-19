Haberler Yaşam Haberleri Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Giriş Tarihi: 19.01.2026

Çorum'da 68 yaşındaki Hasan Bulut, eşini tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi. Hasan Bulut ve eşi Satı Bulut'tan (64) haber alamayan yakınları kontrol etmek için gittikleri evde çifti silahla vurulmuş olarak buldu. Sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirdiği belirledi. Polis, yapılan incelemede Hasan Bulut'un tüfekle ateş ederek eşi Satı Bulut'u öldürdüğünü, ardından aynı tüfekle intihar ettiğini belirledi. Şizofren ve alzaymır hastası olduğu iddia edilen Hasan Bulut'un kızına telefonda eşini öldüreceğini söylediği öğrenildi.
